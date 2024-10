Parte da Roma il “Pr1mo tour” di Clara Soccini, ecco le date nel club

Dopo una lunga attesa, inizia oggi il “PR1MO TOUR” di Clara nei principali club italiani.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo, “Nero Gotico”, disponibile dal 13 settembre, la giovane cantautrice originaria del Varesotto è pronta a portare live tutta la sua musica ed energia.

Nel mese di ottobre, infatti, Clara Soccini è protagonista del suo “PR1MO TOUR” nei club, prodotto da LiveNation, a partire da Roma giovedì 3 a Largo Venue, continuando al Demodé di Bari sabato 5, al Duel di Napoli domenica 6, al Viper Theatre di Firenze sabato 12, all’Hall di Padova domenica 13 e, come ultima tappa, ai Magazzini Generali di Milano martedì 15.

“Nero Gotico”, scritta da Clara, Alessandro La Cava e Katoo, che ne ha curato anche la produzione, attira fin dalla prima nota l’attenzione dell’ascoltatore, con un upbeat costante che carica di energia tutta l’atmosfera, portando alla luce l’animo più dance e ritmato dell’artista.

L’ultimo anno ha confermato CLARA come una delle nuove voci del panorama pop italiano più apprezzate: il singolo “Diamanti Grezzi”, presentato al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, certificato disco di platino, è stato l’apripista per “PRIMO” (certificato disco d’oro), l’album di debutto dell’artista, dal quale è stato estratto “Ragazzi Fuori” (disco d’oro) e contenente la hit “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino), brani scritti e composti da CLARA per la serie tv “Mare Fuori”. Quest’estate, inoltre, CLARA è stata tra le protagoniste della stagione grazie alla collaborazione nel singolo del giovane rapper romano Icy Subzero, “Ghetto Love”, certificato disco d’oro.

CALENDARIO TOUR AUTUNNALE

Giovedì 3 ottobre 2024 | Largo Venue @Roma

Sabato 5 ottobre 2024 | Demodé @Bari

Domenica 6 ottobre 2024 | Duel @Napoli

Sabato 12 ottobre 2024 | Viper Theatre @Firenze

Domenica 13 ottobre 2024 | Hall @Padova

Martedì 15 ottobre 2024 | Magazzini Generali @Milano