Clara Soccini protagonista della nuova collezione Autunno 2024 di Yamamay

La collezione si chiama “Intimate Conversation” ed è interpretata dalla cantante e attrice, recentemente sul red carpet della 81^ Mostra del Cinema di Venezia e in procinto di partire col suo primo tour Yamamay sceglie Clara Soccini, cantautrice ed attrice italiana che ha incantato il pubblico di Sanremo con la sua “Diamanti Grezzi” come ambassador della nuova collezione Autunno 2024. Clara, esibitasi durante un evento del brand a Capri lo scorso 2 giugno, già musa ispiratrice del racconto estivo di Yamamay, è stata scelta per interpretare alcuni dei modelli più iconici e rappresentativi della nuova collezione autunnale di Yamamay composta da intimo, lingerie e body.

Immortalata dal famoso fotografo italiano Giampaolo Sgura, nella campagna pubblicitaria dal titolo “Intimate Conversation”, Clara nelle foto indossa una collezione che rende omaggio ai capi Haute Couture degli anni ’90, divenuti iconici grazie ad alcune delle top model più famose di sempre che li hanno indossati. La collezione è già disponibile nei negozi Yamamay e su www.yamamay.com.

«La mia prima collaborazione con Yamamay risale a qualche anno fa, durante i miei primi anni come modella, quando iniziavo a pubblicare le mie prime canzoni che all’epoca chiamavo “sfoghi”. Sono grata che abbiano creduto in me in tutti questi anni e per me è stato un piacere e un divertimento lavorare di nuovo insieme, ritrovandoci più cresciuti – racconta Clara Soccini -. Sono orgogliosa di aver preso parte a questa campagna che rappresenta alcune delle qualità che io stessa ogni giorno cerco di manifestare anche tramite ciò che indosso: glamour, ma naturale e sempre di classe».

«Abbiamo proposto a Clara di esibirsi alla nostra festa per l’inizio dell’estate a Capri perché abbiamo pensato che le sue proposte musicali fossero in sintonia con il mood che volevamo dare alla serata. Clara è stata la voce femminile dell’evento, durante cui, oltre a lei, si sono esibiti Peppino di Capri e Geolier. È una ragazza talentuosa, molto femminile e dotata di una sensualità semplice e naturale, per questo le abbiamo poi chiesto di posare per la nostra campagna autunno 2024», commenta Gianluigi Cimmino – CEO di Yamamay.