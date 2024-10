Con il coltello nel borsello al Luna Park di Legnano. Denunciato dalla Polizia Locale un 19enne di Busto

Dopo gli episodi di violenza che si sono registrati negli ultimi anni la Polizia Locale di Legnano ha alzato il livello di attenzione nei confronti dei frequentatori del Luna Park.

Nell’ambito di controlli mirati a prevenire episodi di questo tipo la Polizia Locale ha individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria un giovane ucraino di 19 anni, residente a Busto Arsizio, in possesso di un coltello a serramanico con lama di 10 cm. di lunghezza e violazione delle norme in materia di immigrazione.

Il giovane si è presentato all’ingresso del parco divertimenti, dove è stato sottoposto ai controlli di rito da parte degli operatori di sicurezza presenti ai varchi, che hanno rinvenuto un coltello nel borsello che portava a tracolla. Immediato l’intervento del personale di Polizia Locale, presente sul posto, che ha preso in carico il giovane e lo ha condotto al comando di corso Magenta in stato di fermo giudiziario.

Il fotosegnalamento ha rivelato che il giovane era privo di permesso di soggiorno valido. Gli agenti hanno provveduto al sequestro dell’arma e denunciato per il reato di porto abusivo di armi improprie e violazione alle norme in materia di immigrazione.

«Siamo alla vigilia dell’inaugurazione del Luna Park, un luogo che per tante generazioni di legnanesi di tutte le età ha rappresentato un momento piacevole di svago e socializzazione; e questo vogliamo che continui a essere -dichiara Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale -. È a tal proposito che l’amministrazione comunale con le ordinanze firmate dal sindaco e il personale della Polizia locale, che ringraziamo per il carico ulteriore di lavoro che svolge, è impegnata a fianco delle forze dell’ordine per garantire, in tutti i suoi aspetti, un bene prezioso come la sicurezza».