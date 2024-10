Corso biennale per entrare nel corpo della Crocerossine: aperte le iscrizioni

La Croce Rossa Italiana annuncia l’apertura delle iscrizioni per il corso biennale che permette di diventare Infermiera Volontaria, entrando a far parte del prestigioso Corpo delle Crocerossine, ausiliario delle Forze Armate.

Un’opportunità per chi desidera coniugare competenze sanitarie e un impegno concreto a favore della comunità, tanto nelle emergenze nazionali quanto nei teatri operativi internazionali.

Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, con la loro divisa storica e riconosciuta a livello globale, forniscono assistenza negli ospedali civili e militari, nei poliambulatori della Croce Rossa e delle Forze Armate, e sono in prima linea nelle emergenze e nelle calamità. Oltre all’attività assistenziale, le Crocerossine svolgono un ruolo cruciale nella divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario e nella promozione dell’educazione sanitaria e della prevenzione.

Il percorso formativo

Il corso biennale offre un programma didattico teorico e pratico presso strutture ospedaliere, con percorsi formativi dedicati per chi già possiede titoli sanitari. Le allieve, inoltre, parteciperanno a sessioni di addestramento in caserma in preparazione a cerimonie e parate con le Forze Armate. Al termine del percorso, sarà conferito il Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana, valido esclusivamente per le attività svolte all’interno dell’organizzazione.

Le iscrizioni per il corso sono aperte fino al 30 novembre 2024.

Per ulteriori informazioni sul programma di studi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare l’Ispettorato di Varese all’indirizzo: isp.varese@iv.cri.it.