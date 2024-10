Dalla tavola ai supermercati di tutto il mondo: il Raviolificio Lo Scoiattolo apre le sue porte

Quarant’anni fa, una storia di famiglia e tradizione italiana iniziava a prendere forma attorno a un tavolo. Così è nato il Raviolificio Lo Scoiattolo di Lonate Ceppino, oggi un marchio di riferimento nel panorama della pasta fresca, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

Il cuore pulsante dell’azienda è lo stabilimento inaugurato negli anni ’90 nella zona industriale di Lonate Ceppino. Qui, le famiglie Belletti, Di Caro e Guerra realizzarono il loro primo grande sogno: un investimento in uno stabile di proprietà che segnò un importante passo nella loro storia imprenditoriale. Originariamente, nel 1983, la produzione avveniva in spazi affittati a Venegono, ma la passione e la determinazione della famiglia portarono a una crescita esponenziale.

Nonna Ebe e nonno Tino furono i pionieri di questa avventura, dedicandosi alla produzione e commercializzazione di pasta fresca ripiena e liscia e trasmettendo nel tempo l’amore per la tradizione culinaria alle generazioni successive. L’ispirazione per il nome “Scoiattolo” nacque durante un’escursione in montagna, quando la famiglia si riconobbe nella semplicità e nella laboriosità di un gruppo di scoiattoli.

Oggi, nello stabilimento di Lonate Ceppino, l’azienda produce pasta fresca di alta qualità, diventata simbolo del territorio varesino, con una capacità produttiva che è passata, in tutti questi anni, da 30 kg al giorno a ben 75 tonnellate. La distribuzione nei supermercati e le vendite nei punti vendita diretti hanno permesso a Scoiattolo di conquistare il palato di molti, anche a livello internazionale.

Con l’ampliamento della produzione, Scoiattolo conta attualmente sei linee di pasta ripiena e tre di pasta liscia nelle quali vengono prodotte all’anno fino a 250 diverse ricette e 30 formati differenti. L’innovazione e la ricercatezza delle proposte sono alla base del loro successo, come dimostrano gli originali abbinamenti dei ripieni (LINK: https://shorturl.at/VbM3B) (alcuni esempi: formaggio di capra e cipolle caramellate; gamberi e polpa di granchio; burrata e scorza di limone, ecc) e l’esclusività sul banco fresco di alcune proposte amate da grandi e piccini, come le Perline al Parmigiano Reggiano DOP. L’anima creativa è raccontata anche dai diversi prodotti inventati e brevettati all’interno del Raviolificio, alcuni processi di produzione esclusivi come le Pappardelle Ripiene commercializzate nei periodi di festa.

Al fianco della seconda generazione, a guidare oggi l’azienda sono Massimiliano e Matteo Di Caro, insieme alla cugina Valentina Guerra, che ricordano con affetto i giorni in cui, da bambini, esploravano i capannoni e assaporavano i ripieni passando la maggior parte delle loro giornate proprio in azienda, spesso accanto a fidati collaboratori che ancora oggi seguono la produzione.

Recentemente, inoltre, Scoiattolo ha avviato un progetto di espansione, per rispondere alla crescente domanda, che consiste nella realizzazione di un nuovo polo produttivo di 10.000mq, adiacente all’attuale, realizzato con pannelli in cemento fotocatalitico in grado di ridurre lo smog e migliorare l’ambiente circostante. La nuova struttura, attualmente in fase di completamento nella parte di magazzino, accoglierà presto anche ulteriori linee di produzione e nuovi uffici per favorire la cooperazione e l’incontro, sia dentro che fuori l’azienda.

Un impegno che Scoiattolo dimostra anche nei confronti del proprio territorio, e che ha voluto consolidare promuovendo tre eventi speciali insieme a VareseNews. Il primo di questi si è svolto sabato 14 settembre, con una camminata di 9km lungo la Valle Olona, che ha preso il via dal Raviolificio, terminata con momenti di divertimento e un goloso apericena by Scoiattolo.

Il secondo, invece, in programma il 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.30, prevede l’apertura delle porte dello stabilimento produttivo di Lonate Ceppino (per iscriverti CLICCA QUI). Qui i visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino, all’interno dei reparti, come nasce la pasta fresca e di conoscere la storia e la filosofia dell’azienda. Un’esperienza che farà toccare con mano i segreti ed il fascino della produzione industriale della pasta fresca.

LA VISITA ALLO STABILIMENTO E’ GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE QUI

LA VISITA ALLO STABILIMENTO E’ GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE QUI

Infine, il terzo evento avrà luogo venerdì 8 novembre a Varese, durante il festival del giornalismo Glocal, e prevede una ricercata degustazione dei prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo al Glocal Buffet.