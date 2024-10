Diramazione Gallarate-Gattico: chiusure notturne del tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende verso la A8

Sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, dalle ore 21 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, la società autostrade consiglia degli itinerari alternativi. Nelle quattro notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 ottobre, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende-Vergiate, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A8. Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, in considerazione della chiusura del tratto Sesto Calende Vergiate-Besnate, verso la A8, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, il tratto chiuso è compreso tra Castelletto Ticino e Besnate; pertanto, dopo l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.