Dolcetto o scherzetto? A Ferno e Lonate torna “Le case di Halloween”, dove streghe e mostri non danno fastidio

Per il terzo anno torna a Ferno e Lonate Pozzolo una bella iniziativa nata nell’ambito scolastico da un genitore intraprendente, con l’obiettivo di rendere la festa di Ognissanti più piacevole per tutti.

L’idea è venuta ad Alessandro Bonafin, genitore che avendo bambini in età da “dolcetto o scherzetto?” ha pensato di fare una sorta di censimento delle case dove ci sono persone disponibili che non si infastidiscono se nella notte di Halloween streghe, vampiri e mostriciattoli vari suonano alla porta.

«In pratica raccolgo gli indirizzi di chi si rende disponibile per il “dolcetto o scherzetto”, con il fine di far divertire i bambini e non recare disturbo a chi non è interessato, andando a suonare a colpo sicuro – spiega Alessandro – Nel corso degli anni sempre più persone mi chiedono se la organizzo e il numero di case diventa interessante».

Alessandro, che è rappresentante di classe, fa girare il messaggio via Facebook e Whatsapp, raccoglie gli indirizzi delle “Case di Halloween” e li fa girare rendendoli disponibili a tutti. Dall’anno scorso ha sviluppato e aggiunto anche una mappa interattiva di Google Maps: «Non ci sono nomi o cognomi a meno che non venga esplicitamente richiesto, fornisco un elenco solo di indirizzi e indicazioni, eventualmente l’orario se specificato, tanto le case che partecipano generalmente decorano giardino o portone in tema Halloween».

Un’iniziativa che sta prendendo sempre più piede e che viene molto apprezzata: «Quest’anno c’è stata una grande richiesta per rifarla e ne sono molto contento. Siamo già a 20 “Case di Halloween” dalle prime 4-5 che erano all’inizio. Siamo in tanti, ma aspetto altri indirizzi. Basta chiedere di me, a scuola ormai min conoscono tutti».