Domenica si corre la Varese City Run: modifiche alla viabilità cittadina

Domenica 13 ottobre, con quattro differenti tracciati, si disputa la Varese City Run di podismo: gli atleti partecipanti si suddivideranno sulla mezza maratona Fidal, la “mezza” non competitiva, la VareseTen Fidal e quella non competitiva. A queste gare si aggiunge la Family Run dedicata a tutti e in particolare alle famiglie con i bambini.

Il Comune di Varese ha quindi disposto una serie di modifiche alla viabilità tra le ore 8 e le 12 sulle strade attraversate dalle gare.

Le vie coinvolte sono via Manin, viale Aguggiari, via Veratti, via Verdi, via Monviso, via Sant’antonio, via Montebello, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Giuliani, via Bertolone, via Sanvito Silvestro, largo Risorgimento, via Della Brunella, via Crispi, via Monguelfo, via Bolchini, via Borghi, largo Mafalda Di Savoia – via Saffi, via Carrano, via Vellone, via Stadio, via Pirandello – Via Oriani, viale Ippodromo, via Montello – via Borghi, via Salvo D’acquisto – via D’adda, via Staurenghi, via Bernascone, viale Monterosa, via Monastero Vecchio, via Saffi.

Le gare agonistiche e non competitive prenderanno il via alle 9 dallo stadio “Franco Ossola” mentre la Family Run scatterà alle 9,30 su un tracciato ridotto (via Bolchini, via Manin, via Oriani, viale Aguggiari, , via Montello , via Guercino, via Marzorati , Via Montello , via Bolchini, Rotatoria Borghi, arrivo allo stadio) disegnato principalmente tra Masnago e il Montello.

Più articolato il tracciato delle gare principali: dopo la partenza dallo stadio ci sarà un primo giro tra via Bolchini, via Manin, viale Aguggiari, piazza Beccaria, via Veratti, via Sacco, ingresso ai Giardini Estensi per giro interno, uscita dai Giardini Estensi su via Verdi, via Verdi, via Monviso, via Sant’Antonio, via Montebello, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Giuliani, via Bertolone, via XXV Aprile, rotatoria Alberto da Giussano, via Sanvito Silvestro, largo Risorgimento, via Della Brunella, via Crispi, via Monguelfo (andata fino all’ingresso del parco e ritorno su via Crispi), via Crispi, via Bolchini, rotatoria Borghi, via Borghi, largo Mafalda di Savoia, via Saffi, via Carrano, via Vellone, via Stadio.

Qui ci sarà l’ingresso allo stadio con l’arrivo per i concorrenti della 10 chilometri: quelli della mezza maratona invece proseguiranno per un secondo giro tra via Bolchini, via Manin, viale Aguggiari, piazza Beccaria via Veratti, via Sacco, ingresso ai Giardini Estensi per giro interno, uscita dai Giardini Estensi su via Verdi, via Verdi, via Monviso, via Sant’Antonio, via Montebello, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Giuliani, via Bertolone, via XXV Aprile, rotatoria Alberto da Giussano, via Sanvito Silvestro, largo Risorgimento, via Della Brunella, via Crispi, via Monguelfo (andata fino all’ingresso del parco e ritorno su via Crispi), via Crispi, via Bolchini, rotatoria Borghi, via Borghi, largo Mafalda di Savoia, via Saffi, via Carrano, via Vellone, via Stadio con arrivo allo Stadio di Varese.