Sport, famiglie, cultura: è il fine settimana della Varese City Run

Il conto alla rovescia sta finendo: venerdì 11 ottobre inizierà il fitto programma del fine settimana della Varese City Run, la manifestazione sportiva nata nel 2019 che negli anni è cresciuta inglobando a sé diversi diversi ambiti, dalla cultura allo sport, dagli eventi per la città ai divertimenti e giochi per bambini e famiglie. E le iniziative riservate ai più piccoli sono uno dei punti forti dell’organizzazione; non a caso il primo appuntamento sarà quello di venerdì 11 ottobre allo stadio “Franco Ossola” con le “Pulciniadi”, una serie di giochi e divertimenti motori per i bambini delle scuole cittadine.

A presentare la tre giorni di eventi è Stefano Colombo, presidente della Sport+, la realtà che organizza la manifestazione: «Se nel 2019 quando abbiamo iniziato l’avventura siamo partiti solo con la gara, oggi Varese City Run è un evento su più giorni, che coinvolge il territorio e attrattivo anche oltre i confini lombardi. Questo grazie al percorso fatto in questi 5 anni, sappiamo qual è la difficoltà di organizzare questo evento anche con condizioni climatiche avverse. Siamo orgogliosi di accogliere i nuovi partner come l’università dell’Insubria che sarà presente alle Pulciniadi ma anche al Villaggio della Sicurezza ai Giardini Estensi. Spingiamo sempre sul tema culturale: fare sport fa bene e insegna ad avere comportamenti e stile di vita sani. Oltre alle gare, quindi, ci sono anche la Family run con un percorso nuovo e accatticante sul quale ognuno è libero di mettersi alla prova, correndo o camminando».

Enzo Petrillo, rappresentante per la Bcc: «Sicuramente ci ha convinto a collaborare la serietà delle persone, che appoggiamo sin dall’inizio con un progetto a lungo termine che si sta realizzando. La Varese City Run è un contenitore di valore in un momento particolare che permette alle persone di riunirsi sotto i valori sportivi e culturali. Questo è l’aspetto che ci è piaciuto sin da subito e abbiamo legato il nostro marchio non solo a questa . Ringrazio gli organizzatori, capisco gli sforzi fatti».

Come detto, ad aprire il calendario saranno le Pulciniadi, evento che sottolinea l’assessore alle servizi educativi del Comune di Varese Rossella Dimaggio: «Tutta la Varese City Run ha un aspetto sinergico e la ricaduta sui bambini e le famiglie è fondamentale. La corsa di domenica è aperta a tutti ma l’evento che abbiamo nel cuore sono le Pulciniadi che vedono partecipare circa 500 bambini con le scuole della città. Si tratta di un avvio alle attività motorie, si divertono moltissimo e le scuole dell’infanzia vengono ospitate a pranzo alla scuola di Avigno. È una grande festa, i genitori sono contenti e questo crea sinergia dal punto di vista intergenerazionale tra i ragazzi dell’università, quelli del liceo e i più piccoli. Mette l’infanzia al centro di eventi per gli adulti».

PROGRAMMA WEEKEND

VENERDI’ 11 OTTOBRE (Stadio Ossola)

Pulciniadi (Le Olimpiadi dei bambini della Scuola dell’Infanzia)

Villaggio Sportivo SABATO 12 OTTOBRE (Stadio Ossola)

Villaggio Sportivo

Varese City Cup (Tornei di calcio, basket, arrampicata per i bambini)

Speech Fondazione Renato Piatti ONLUS

Tavola Rotonda a cura dell’Università degli Studi dell’Insubria sul tema “NUTRIZIONE: PERFORMANCE E BENESSERE”

Presentazione associazioni cittadini e Varese Corsi DOMENICA 13 OTTOBRE (Stadio Ossola – Città di Varese)

Varese City Run (Mezza Maratona, 10Km Competitiva, 10k non agonistica, Family Run )

Varese City Cup (finali)

Villaggio Sportivo con esibizioni e Street Food PUNTO ISCRIZIONI, RITIRO PETTORALI, RITIRO SACCHE GARA, DEPOSITO BORSE

All’interno dello stadio sarà allestito un gazebo per le iscrizioni, ritiro pettorali e sacche gara, oltre che il deposito borse.

Sabato 10:00-18:00

