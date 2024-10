Dopo la Tre Valli la Città Giardino va di corsa con la Varese City Run

Sarà la Varese City Run a chiudere la grande settimana di sport per la città di Varese. Dopo la Tre Valli Varesine, si scende dalla bicicletta e si va di corsa. Ad ognuno la sua distanza preferita: la Mezza Maratona e la 10 chilometri, le due gare competitive e che godono del marchio Fidal. Ad ognuno il suo ritmo: oltre alle due distanze competitive, si potrà vivere la domenica (13 ottobre) di sport lungo le strade della Città Giardino anche con la 10 chilometri e la Mezza maratona non competitiva (altra novità in programma). Oltre alla Family run. Iscrizioni aperte sul sito sul sito www.varesecityrun.it.

Si parte dai 1.500

Dopo il successo dell’edizione 2023, la VCR torna ad animare il Franco Ossola e Varese con il suo coloratissimo Village. Punto di riferimento Masnago e l’antistadio con gli stand delle associazioni sportive e del terzo settore che fanno parte della solida rete della Varese City Run. Un team che quest’anno registra tra le new entry anche Varese Corsi, Aime con il Villaggio della sicurezza allestito ai Giardini Estensi e l’Università degli studi dell’Insubria.

Si parte venerdì 11 ottobre, quando il campo del Franco Ossola verrà “invaso” dai bambini delle scuole materne per le tradizionali Pulciniadi. Saranno almeno 500 i piccoli atleti che si cimenteranno nelle varie discipline sotto la guida di animatori, educatori e docenti di educazione motoria e fisica di Sport+, l’associazione che cura la regia dell’intera manifestazione e di diverse società che collaborano all’appuntamento.

Sabato 12 ottobre, invece, sarà la giornata per entrare in modalità VCR: apertura del Village al Franco Ossola, consegna di pettorali e pacchi gara, momenti di sport e cultura dello sport e una tavola rotonda curata proprio dai docenti dell’Insubria su corretta alimentazione e benessere psicofisico.

Domenica 13 ottobre poi, toccherà ai runners: il Villaggio aprirà le porte già al mattino presto per le ultime iscrizioni e per accogliere gli atleti. Dopo di che tutti sotto l’arco di partenza con i via candenziati a seconda delle distanze scelte.

A completare il lungo e colorato biscione sarà la Family run con famiglie, gruppi sportivi e anche gli amici a quattro zampe. La Family, senza nulla togliere a chi fatica per migliorare la propria prestazione, è proprio l’essenza di tutte le run che Sport+ organizza tra le province di Varese e Milano: un momento di grande festa nel nome dello sport, dello stare insieme e del vivere le nostre città.

Infine, anche l’edizione di quest’anno avrà un risvolto solidale: il charity partner anche per il 2024 sarà, infatti, la Fondazione Piatti alla quale andrà una parte della quota d’iscrizione di ogni runner. Affiancato da Fondazione Giacomo Ascoli. Ciò significa che più siamo, più bene facciamo.