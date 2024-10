Due arresti per droga nel Luganese

Coca e soldi: partono le indagini che portano a perquisizioni e arresti nel Luganese.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 25 ottobre 2024, nell’ambito di un’inchiesta antidroga svolta in collaborazione con agenti della Polizia comunale di Biasca, sono stati arrestati un 50enne cittadino svizzero, domiciliato in Valle di Blenio, e un 42enne anch’egli cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese. Gli uomini, sospettati di essere coinvolti in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti a clienti locali, sono stati fermati nel Bellinzonese.

Le perquisizioni personali e dei loro appartamenti hanno permesso di rinvenire circa 45 grammi di cocaina e denaro contante. L’ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.