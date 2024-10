È morto a 90 anni l’ex arbitro di calcio Cesare Gussoni

“L’AIA perde una colonna portante dell’Associazione. Una persona perbene, un dirigente limpido che ha fatto del lavoro, della moralità e dell’etica il suo obiettivo primario. Ha svolto il ruolo di Presidente dell’Aia in uno dei momenti più difficili della nostra storia, ed ha avuto la capacità di restituire all’associazione arbitri di calcio quell’immagine integerrima dell’essere arbitri, aggiungendo al suo lungo percorso arbitrale la nomina nel 2007 di Vice Presidente vicario della FIGC con Giancarlo Abete Presidente. Lascia il ricordo e l’insegnamento di un’Associazione basata su valori veri e genuini dello sport”. Queste le parole del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici per ricordare la figura di Cesare Gussoni, ex arbitro di calcio associato della Sezione Aia di Varese che è morto nella mattinata di lunedì 28 ottobre all’età di 90 anni.

«Cesare Gussoni – commentano dalla sezione varesina degli arbitri di calcio – ci lascia in eredità la sua storia, un’eredità morale di grande valore e un insegnamento profondo per tutti noi. A nome del Presidente Roberto Arcari Farinetti, del Vice Presidente Bruno Centazzo, del Consiglio Direttivo Sezionale e di tutti gli associati della Sezione AIA di Varese, esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia».