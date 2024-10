È morto Liam Payne, ex cantante degli One Direction: aveva 31 anni

Liam James Payne, ex cantante e membro del celebre gruppo One Direction, è morto tragicamente a Buenos Aires all’età di 31 anni. Il giovane artista è stato trovato senza vita dopo una caduta dal terzo piano di un hotel situato nel quartiere Palermo della capitale argentina. Le circostanze della sua morte non sono ancora del tutto chiare, e le autorità stanno indagando per determinare se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. (foto dal profilo Instagram)

Quel che si sa al momento è che mercoledì gli agenti della stazione di polizia si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 per un uomo molesto, probabilmente sotto l effetto di droghe o alcol. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il corpo di un uomo precipitato dal terzo piano dell’edificio al 6092 di Costa Rica Street.

Payne era stato una figura di spicco della musica pop durante gli anni con i One Direction, e ha contribuito al successo planetario della band prima di intraprendere una carriera solista. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente fan e colleghi, che hanno subito espresso il loro dolore sui social media.