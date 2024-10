Fans in piazza a Varese per ricordare Liam Payne degli One Direction

Un momento per ricordare Liam Payne, il giovane cantante britannico ed ex membro della celebre band One Direction, tragicamente scomparso in un hotel in Argentina all’età di 31 anni.

Domenica 20 ottobre, in Piazza Monte Grappa a Varese, dalle 19, un gruppo di un centinaio di persone, per lo più ragazze, ha organizzato un momento di raccoglimento per ricordare quello che per loro è stato un vero e proprio mito.

L’evento, nato spontaneamente in tutta Italia, grazie all’iniziativa dei fan locali, ha visto un numeroso gruppo di persone radunarsi in diverse piazze per omaggiare la carriera e la vita di Liam, la cui musica ha segnato intere generazioni di giovani in tutto il mondo.

Come nelle altre città, anche a Varese i partecipanti sono stati invitati a indossare qualcosa di rosso in onore del microfono preferito del cantante e hanno realizzato cartelli e posato candele per ricordare Liam Payne. In piazza, le fans hanno intonato i brani più celebri di Liam Payne, oltre a lanciare palloncini rossi nel cielo.