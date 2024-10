A Varese i fan di Liam Payne degli One Direction si danno appuntamento in piazza per ricordarlo

Secondo un passaparola che si sta muovendo via social e Whatsapp sembra proprio che domenica 20 ottobre, dalle 19 alle 21, Piazza Monte Grappa a Varese diventerà il centro di un momento di raccoglimento per ricordare Liam Payne, il giovane cantante britannico e ex membro della celebre band One Direction, tragicamente morto in un hotel in Argentina. L’iniziativa, nata spontaneamente tra i fan locali, sarà un’occasione per omaggiare la carriera e la vita di Liam, che con la sua musica ha segnato intere generazioni di giovani in tutto il mondo.

L’evento, organizzato da un gruppo di ragazze che hanno seguito Liam fin dagli inizi, sarà un incontro all’insegna del ricordo e della condivisione del dolore con l’invito di indossare qualcosa di rosso in onore del colore del microfono del cantante.

“Ci troveremo per poter cantare le sue canzoni tutte insieme un’ultima volta”, scrivono le organizzatrici in una commossa comunicazione, sottolineando il desiderio di unire le forze in un momento di tristezza e di solidarietà. “Il dolore di noi che lo abbiamo seguito dai primi anni è qualcosa di logorante, che ha trovato serenità solo nella condivisione con altre ragazze che, come noi, stavano provando dolore.”

In piazza, si prevede che i fan si riuniranno per cantare insieme i brani più noti di Liam Payne, trasformando per qualche ora il cuore di Varese in un tributo a questo giovane talento, che con la sua musica ha saputo toccare il cuore di milioni di persone.