Ginobili e il Clarin “spingono” Scola a Varese: “Continuerà a giocare”

Anche Manu Ginobili – leggenda del basket argentino e mondiale – spinge l’ex compagno di nazionale e amico Luis Scola verso una nuova stagione sportiva e, indirettamente, verso la maglia della Openjobmetis. Una soluzione che tutti, a Varese, si auspicano e che potrebbe diventare realtà a breve giro di posta, visto che intorno a questo weekend è atteso il sì definitivo del 40enne campione sudamericano, l’ultima cosa che manca prima dell’annuncio ufficiale.

L’ex stella di Virtus Bologna e San Antonio Spurs ha detto chiaramente che Scola merita di concludere la propria carriera disputando i Giochi Olimpici per la quinta volta. Una competizione che i due hanno già vinto insieme nel 2004 ad Atene (battuta in finale l’Italia di Recalcati); Ginobili ha anche detto «bisognerebbe sparargli in testa per non farlo andare alle Olimpiadi, soprattutto dopo tutto ciò che ha fatto per qualificare la nazionale» trascinandola cioè all’argento nei Mondiali 2019 in Cina.

L’intervista a Ginobili, rilasciata alla tv argentina TN è riportata dal portale della FIBA, la federazione mondiale di basket che nello stesso articolo cita anche VareseNews e in particolare le parole di coach Attilio Caja che abbiamo pubblicato in QUESTO articolo: «Saremmo davvero felici di avere in squadra un giocatore come lui sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello umano. L’ideale per guidare in campo e fuori un gruppo giovane: il suo arrivo darebbe lustro alla società».

E che in Argentina l’attesa per la decisione di Scola sia alta, lo dimostra anche un lungo articolo del Clarin, il più noto e importante quotidiano del Paese sudamericano. Secondo il giornale, la decisione è già presa: “Luis Scola non si ritira” si legge nel titolo, accompagnato da una frase che fa salire la febbre ai tifosi della Openjobmetis: “Il capitano della nazionale si è organizzato per giocare nella Pallacanestro Varese, nella Legabasket Italiana”.

Il Clrarin ricorda che la “nostra” squadra è la stessa che venne allenata da Ruben Magnano dopo l’oro olimpico del 2004 e – dando per scontata la voglia di Scola di disputare i Giochi – sostiene che el General potrebbe anche proseguire nella sua carriera oltre Tokyo: «Non sarebbe necessario ma sarebbe straordinario».