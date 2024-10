Eurotek in trasferta a Vallefoglia: serve una reazione per muovere la classifica

Dopo la deludente sconfitta nell’esordio casalingo contro il Volley Bergamo, la Eurotek UYBA Busto Arsizio calcherà – domenica 20 dalle ore 18 – il taraflex del Pala Megabox di Pesaro per la partita contro le padrone di casa della Ondulati Savio Megabox Vallefoglia di coach Pistola (diretta Rai Sport).

Le bustocche, ancora a quota zero dopo due gare, devono mettere in campo determinazione e grinta per provare a smuovere la classifica e dimostrare che il tanto lavoro svolto in palestra possa portare i suoi frutti. Non sarà facile anche perché la partita sarà il debutto casalingo della squadra marchigiana con il pubblico locale che creerà un ambiente difficile per la UYBA, cui sarà richiesta grande concentrazione e aggressività.

Vallefoglia si presenta con un roster di qualità, in cui spicca l’oro olimpico Gaia Giovannini, rinforzato con innesti di valore: le centrali Weitzel e Candi e l’opposto Bici (ex di turno) nel ruolo di opposto. L’altra grande ex Alice Degradi è invece ancora ai box per l’infortunio che le ha anche tolto la gioia di partecipare a Parigi 2024.

Coach Pistola dovrebbe schierare il sestetto composto da Perovic in regia, Bici opposta, Candi e Weitzel al centro, Giovannini e Michieletto in attacco; De Bortoli libero. Per Caprara è più difficile scegliere la formazione, con Howard, Kunzler e Frosini ottime alternative a Van Avermaet, Olaya e Obossa, titolari una settimana fa con Bergamo. In quel caso il tecnico bolognese ha rimescolato le carte nel corso della partita, senza tuttavia riuscire a cambiare l’inerzia della partita.

A sottolineare l’importanza della partita, la capitana Giuditta Lualdi: «Ci stiamo allenando molto bene, con grande intensità, stiamo lavorando su diversi aspetti tecnico-tattici per cercare di migliorarci rispetto alle prime due uscite. Ci aspettiamo una partita molto complessa dove cercheremo di portare a casa dei punti perché ne abbiamo bisogno, così come abbiamo bisogno di trovare sicurezze per il prosieguo del nostro campionato».

Ondulati Savio Megabox Vallefoglia – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Vallefoglia: 1 Bici, 2 Degradi, 3 Feduzzi, 5 Micheletto, 6 Giovannini, 7 De Bortoli (L), 8 Candi, 9 Torcolacci, 10 Perovic, 11 Storck, 13 Kobzar, 17 Weitzel, 22 Lee, 99 Kastner. All. Pistola.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Caprara.

Programma (3a giornata di andata)

Wash4green Pinerolo – Honda Olivero Cuneo; Smi Roma Volley – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Numia Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Il Bisonte Firenze; Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Eurotek Uyba Busto Arsizio; Bergamo – Cda Volley Talmassons Fvg.

Classifica: Conegliano (3-0), Milano (3-0) 9; Scandicci (2-0), Bergamo (2-0) 6; Chieri (2-1) 5; Novara (1-1) 4; Vallefoglia (1-1), Roma (1-1) 3; Firenze 2 (1-1); Perugia (0-3) 1; Pinerolo (0-2), Talmassons Fvg (0-2); BUSTO ARSIZIO (0-2), Cuneo (0-2) 0.