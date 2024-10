Fa la spesa al supermercato a Busto Arsizio e le rubano la borsetta col “trucco della retromarcia“: due arresti

I trucchi per resistere ai ladri sono sempre gli stessi: calma, ma allo stesso tempo anche prontezza di riflessi per poter controllare quanto accade così da avvertire èepr tempo i soccorsi. È quanto successo qualche giorno fa a una donna che ha fatto arrestate due persone.

Nella mattinata del 25 ottobre, la polizia di Stato di Busto Arsizio ha tratto in arresto due cittadini extracomunitari di 29 e 32 anni, ritenuti responsabili di un furto aggravato commesso ai danni di una donna nel parcheggio del supermercato Tigros di Via Pirandello. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata dalla vittima stessa, che ha prontamente segnalato l’accaduto.

La donna, mantenendo il contatto con l’operatore, ha seguito le istruzioni per tenere sotto controllo i due soggetti fino all’arrivo della pattuglia del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio, che è intervenuta subito bloccando i due individui. Secondo quanto riferito dalla vittima, il furto si è verificato mentre la donna era impegnata in una manovra di retromarcia con la propria vettura. In tale frangente, uno dei due uomini ha bussato al finestrino indicandole di osservare a terra.

Insospettita, la vittima ha fermato la marcia e, scesa dall’auto per verificare il rumore provocato da numerose monete sotto una ruota, ha visto un secondo uomo che, approfittando della sua distrazione, ha aperto la portiera opposta e si è impossessato della sua borsetta. La vittima, prontamente reagendo, è riuscita a recuperare la borsa e ha allertato le autorità. I due uomini, gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati ed entrambi sono stati condotti in Tribunale per il rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell’arresto e la disposizione della custodia cautelare in carcere.