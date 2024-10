Fermato con la cocaina in stazione a Cittiglio: “blinda” il telefono

Fermato in stazione a Cittiglio con la cocaina, blocca il telefono per evitare (sospetta la polizia) di svelare la sua rete di spaccio.

Nel primo pomeriggio del 22 ottobre, martedì scorso, durante il servizio di ordine pubblico svolto nella stazione di Cittiglio, gli agenti della Polizia di Stato, hanno proceduto al controllo di alcuni viaggiatori scesi dal treno proveniente da Milano Cadorna e diretto a Laveno Mombello Lago.

I poliziotti del Posto Polizia Ferroviaria di Varese hanno notato tra i passeggeri un uomo, che alla loro vista ha tentato di eludere i controlli, fingendo di parlare al telefono; gli agenti hanno proceduto ad identificarlo e, da accertamenti in banca dati, è emerso che il 37enne, cittadino dominicano regolare sul territorio nazionale, risultava gravato da svariati pregiudizi di polizia specifici in materia di stupefacenti.

L’individuo, invitato dagli agenti a mostrare il contenuto delle tasche dei propri indumenti, spontaneamente ha estratto dalla tasca interna sinistra del giubbino 16 involucri in cellophane, dosi di cocaina, ed un piccolo bilancino di precisione.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un altro involucro in cellophane con dentro cocaina, nascosto nella tasca destra anteriore dei jeans; durante tali fasi, lo stesso ha bloccato il proprio telefono cellulare, rifiutandosi di fornire il codice pin per lo sblocco dello stesso.

Gli agenti, ipotizzando che all’interno del dispositivo elettronico fossero presenti tracce o cose inerenti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto a sequestrarlo, unitamente ai 17 involucri totali del peso complessivo di 9,04 grammi di cocaina e al bilancino di precisione.

Il soggetto è stato pertanto in stato di arresto e messo a disposizione dell’A.G. procedente.