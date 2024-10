Festa dei nonni al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli

Il 6 ottobre 2024 presso Palazzo Pirelli si terrà il tradizionale appuntamento per celebrare la “Festa dei nonni”, una ricorrenza ormai consueta che vuole dare risalto a queste figure fondamentali nella nostra società.

La giornata si articolerà come segue:

• Dalle ore 14 con ultimo accesso alle 17,30 si potrà visitare il Belvedere Jannacci ingresso da Via Fabio Filzi, 22, dove si svolgerà un programma d’intrattenimento con laboratori di truccabimbi e creazione di cappelli, accoglienza e animazione con i trampolieri a cura della compagnia Collettivo Clown.

• Sempre al Belvedere alle Ore 16 spettacolo di marionette “Macedonia” della compagnia del Corvo e alle 17.30 lo spettacolo di giocoleria ”A ruota libera” della compagnia “I 4 elementi”.

• A conclusione degli spettacoli alle ore 18 in Auditorium Giorgio Gaber si terrà un concerto dal titolo La Cenerentola del quintetto “Spiritum Wind Quintet” che coinvolgerà il pubblico di tutte le età.

L’ingresso al concerto è gratuito dalle ore 17,30. E’ consigliata la prenotazione al seguente link:

https://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/PrenotazioniCRL.aspx?CodiceEvento=FDN20240610

Vi aspettiamo numerosi per farvi trascorrere una giornata di divertimento insieme alle vostre famiglie.