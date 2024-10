Festa del Mosto al Circolo di Casbeno: prodotti locali, castagne e musica

L’11 e il 12 ottobre 2024 torna la 29ª edizione della Festa del Mosto al Circolo di Casbeno, in Via Milazzo 35, Varese. Due serate all’insegna della musica dal vivo, delle castagne e delle bancarelle con prodotti tipici del territorio

La tradizionale Festa del Mosto, organizzata nel cuore di Casbeno, promette anche quest’anno di essere un appuntamento imperdibile. Venerdì 11 e sabato 12 ottobre, il Circolo di Casbeno si animerà con concerti rock dei gruppi The Last Call e Fottuta Marmellata, mentre le bancarelle offriranno specialità locali. Non mancherà la classica castagnata che da sempre caratterizza questo evento autunnale, accompagnata dal banco gastronomico attivo dalle 19.15.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dall’accoglienza del quartiere e dalla possibilità di scoprire le eccellenze locali in un contesto familiare e conviviale.

CONTATTI

Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA

T: 3450055401

Facebook

