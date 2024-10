Festa speciale a Gemonio per i 45 anni della Squadra Volontari Antincendio

C’è una foto con i colori tipici di quell’epoca, era il 1979, che ritrae un gruppo di persone – giovani o giovanissime – davanti a un pullmino Fiat 850 parcheggiato sulla balconata del municipio di Gemonio, villa Sacchi-Forzinetti.

Sulla fiancata del veicolo color verde oliva si legge la scritta “Squadra Antincendio Gemonio” e, in effetti, quella fotografia è una sorta di atto di nascita di un gruppo che da allora è uno dei più conosciuti, rilevanti e frequentati del paese. Di anni ne sono passati ormai 45, e per questo motivo sabato scorso, 12 ottobre, la SVAG (V sta per “volontari”) ha festeggiato un anniversario particolarmente importante.

E il bello è che diverse persone che compaiono in quella foto, sono tutt’ora parte dell’Antincendio che nel frattempo, con le evoluzioni normative, è divenuta anche la squadra di Protezione Civile attiva nel comune valcuviano. C’è, soprattutto, Andrea Scaglia che allora fu tra i principali promotori e che è una sorta di presidente “perpetuo” della squadra: «Avevo una quarantina d’anni – ricorda – ormai ho superato da un po’ gli ottanta però sono felice di essere ancora qui e di vedere che tanti di noi sono ancora coinvolti, insieme a diversi giovani».

Scaglia, visibilmente commosso, è stato premiato nel corso della cerimonia di sabato, una giornata in cui la presenza della Squadra in paese si è fatta particolarmente visibile. Nel pomeriggio infatti nel cuore di Gemonio, piazza della Vittoria, sono stati esposti tutti gli automezzi oggi a disposizione della SVAG, affiancati da due veicoli dei Vigili del Fuoco con cui i volontari collaborano in caso di calamità.

La giornata del 45° compleanno è proseguita con la santa messa celebrata da don Alex Di Biase, dalla successiva benedizione degli automezzi e da un aperitivo aperto al pubblico e allietato dalla presenza del Corpo Musicale. In quel frangente, ospiti anche i rappresentanti delle squadre di Protezione Civile dei paesi circostanti, il consiglio direttivo ha voluto effettuare una donazione al gruppo “Gemonio Donne” che si occupa di gestire ambulatori dedicato alla prevenzione dei tumori.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni (il vicepresidente della Comunità Montana, Marco Fazio, l’assessore Paola Lopez per il Comune di Gemonio) ma anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) del COAV Valli del Verbano, Alessandro De Buck. «Quando noi abbiamo iniziato l’attività antincendio, il gruppo di Gemonio esisteva già da tanto tempo – ha spiegato De Buck – e mi piace ricordare che questa Squadra è stata una delle prime a essere creata addirittura a livello nazionale. In un certo senso, Gemonio è stata sempre avanti e ha fatto da sprone a tutto il nostro movimento». Una storia destinata a proseguire.