Fiamme a Busto Arsizio in un’attività dismessa

Fiamme in un capannone vuoto a Busto Arsizio nel pomeriggio di domenica.

Alle ore 15:00 i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio in via dei Mille per un incendio sviluppatosi all’interno di una ditta dismessa. Le fasi di spegnimento sono durate circa un’ora e sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.

Il fatto è avvenuto in una zona semi centrale della città e non risultano al momento interventi da parte del soccorso sanitario.