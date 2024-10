F@mu al Museo del tessile alla scoperta della stampa sui tessuti

In provincia di Varese solo la città di Busto Arsizio ha aderito a questa edizione 2024 di F@mu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo patrocinata come sempre dal Ministero della Cultura.

L’attività proposta in quest’occasione ai bambini e ai loro genitori è il laboratorio A tutta natura in programma domenica 13 ottobre alle ore 15.30 al Museo del tessile e della tradizione industriale.

Il tema di F@Mu 2024 è “Un museo Green”, con l’idea di promuovere anche negli spazi espositivi, l’attenzione all’ambiente. In linea con l’argomento proposto, il Museo del Tessile propone un laboratorio che si focalizzerà sul modo in cui la natura è stata di ispirazione per alcuni pezzi della collezione, approfondendo l’affascinante tecnica della stampa su tessuto.

A TUTTA NATURA!

Al Museo del Tessile si nascondono bellissime stoffe dai mille disegni. Molti traggono ispirazione proprio dalla natura… ma come sono state realizzate?

I bambini andranno alla scoperta dell’antica arte della stampa su tessuto, per poi scegliere ciascuno il proprio disegno e, blocchi e colori alla mano, provare a stampare.

L’attività è pensata per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante a QUESTO LINK fino a esaurimento dei posti disponibili (massimo 15 bambini).

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da – al massimo – un adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività (non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore).

Il Museo del Tessile e della Tradizione industriale è in via Volta 6, a Busto Arsizio.

Per maggiori informazioni contattare la Didattica Museale e territoriale della Città di Busto Arsizio ai numeri 0331 390242 – 349 oppure scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.

Per conoscere le altre attività promosse in occasione di F@mu 2024 nelle altre province CLICCA QUI.