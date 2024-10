“Fuori la testa”, a Milano un percorso a fumetti per gli adolescenti con Anwar e Zoe

In occasione del 10 ottobre, Giornata mondiale per la salute mentale, il Consorzio Farsi Prossimo promuove “Fuori la testa. Skizzi e storie per la salute mentale”, un percorso in tre incontri con educatori e due giovani fumettisti amati dai ragazzi, Anwar e Zoe (Instagram: @anwar_e_zoe). Un percorso interattivo di riflessione, confronto e sensibilizzazione pensato per rendere protagonisti i ragazzi sulla salute mentale, spesso fragile alla loro età. Destinatari sono ragazze e ragazzi tra i 16 e i 21 anni, oltre che le classi Terze, Quarte e Quinte delle scuole superiori.

«A tutti noi è capitato almeno una volta di sentirsi soli, anche in mezzo agli altri. Non riusciamo a parlarne, ad affrontare l’argomento spiegano gli organizzatori – A volte addirittura “skizziamo”. Siamo tristi, spaventati o in ansia per mettere tutto in equilibrio: la scuola, il lavoro, le amicizie, l’amore, le sfide che la vita ci pone. Con la paura di fallire e di non essere mai abbastanza».

«Ai ragazzi diciamo, se anche tu hai provato questa sensazione, se alle volte ti senti invisibile o sopraffatto, o semplicemente hai voglia di condividere pensieri, desideri e vuoi saperne di più, iscriviti al nostro percorso. “Disegna” con noi nuovi skizzi per la salute mentale e contribuisci a cambiare la storia di tante ragazze e ragazzi come te».

I primi due incontri saranno dei webinar: si terranno il 10 e il 24 ottobre, dalle 16 alle 17.30, mentre il terzo incontro sarà in presenza, il 13 novembre, dalle 15.30 alle 18.30, a Base Milano, in via Bergognone 34.

“Osservo il mondo intorno a me” è il titolo del primo incontro, in cui i fumettisti Anwar e Zoe introdurranno i ragazzi partecipanti al racconto della realtà attraverso un linguaggio particolare.

Nel secondo incontro, “La mia idea di benessere”, con l’aiuto degli educatori, i ragazzi divisi in gruppi si confronteranno sul tema della salute mentale e proporranno i loro pensieri, le loro idee e le loro emozioni.

“La nostra voce” è il tema del terzo incontro, che vedrà invece incontrarsi di persona i giovani, gli educatori e i fumettisti, che inviteranno i ragazzi ad approfondire gli spunti emersi dai webinar e a fornire indicazioni utili per la campagna di sensibilizzazione che verrà realizzata da Anwar e Zoe a conclusione del percorso e si articolerà in 5 tavole di vignette.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: bit.ly/skizziestorie

I contenuti degli incontri saranno raccontati anche sui social network direttamente dai protagonisti usando l’hashtag #siamotuttiskizzati.

Il percorso è organizzato da Consorzio Farsi Prossimo nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Fuori la testa”, che promuove percorsi di cura e sostegno alla fragilità psichica e fa cultura sul problema, combattendo lo stigma sui temi della salute mentale.

E’ realizzato in collaborazione con la Caritas Ambrosiana e con il contributo di Fondazione Cariplo.

L’iniziativa è inserita all’interno della campagna #NonSonoEmergenza della Fondazione Con i Bambini e nel palinsesto ufficiale della rassegna Milano 4 Mental Health del Comune di Milano.

QUI LA LOCANDINA