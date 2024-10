Futura, è già big match: al PalaBorsani arriva Trento

È forse la partita più attesa della prima fase di campionato, quella che va in scena domenica 20 ottobre (ore 17) al PalaBorsani di Castellanza: la Futura Volley Giovani ospita sul proprio terreno l’Itas Trentino, l’unica squadra capace di vincere entrambe le partite disputate fino a ora.

L’Itas guidata dall’ex c.t. azzurro Davide Mazzanti è considerata una delle grandi favorite per la promozione in A1 grazie a un roster che può contare su due straniere del calibro di Dayana Kosareva ed Emilia Weske, sulla ex “farfalla” Vittoria Prandi in regia e su altre atlete come Marconato, Giuliani e Molinaro. Ma proprio lo spessore delle avversarie può essere uno stimolo in più per la squadra di Beltrami che ha già lasciato per strada tre punti (a Cremona) e non intende cedere il passo nemmeno a una corazzata come la Itas.

Al PalaBorsani è atteso il pubblico delle grandi occasioni anche per provare a sfatare un tabu: Trento è una delle pochissime squadre che non hanno mai perso contro la Futura, motivo in più – per Zanette e compagne – per dare tutto. Beltrami avrà il gruppo al completo: l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente oltre – ovvio – quello di incamerare punti.

«Abbiamo ritrovato un po’ di fiducia ed entusiasmo – spiega Beltrami – Stiamo continuando il nostro percorso e il nostro obiettivo è proprio quello di arrivare a giocare contro le squadre più quotate del campionato e Trento è una di queste. È prima in classifica, ha un sestetto fatto di esperienza e giovani di talento e una panchina lunga; vedremo a che punto siamo rispetto a loro. Sarà importante prendersi rischi in battuta e in attacco, essere super aggressivi a muro-difesa. Mazzanti? Lo ringrazierò per sempre per avermi chiamato ad allenare la Nazionale B, abbiamo giocato contro tante volte: ho molta stima di lui e sarà bello ritrovarlo».