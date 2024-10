Giovedì culturali a Somma Lombardo: parole, emozioni e musica per il benessere

Nella Sala Polivalente della Biblioteca Civica “G. Aliverti” in via Marconi 6 a Somma Lombardo, giovedì 17 ottobre, alle 21, proseguono i Giovedì Culturali con la serata “Parole, emozioni musica” che si inserisce nella serie di incontri dedicati a “Benessere e salute”, tema di questo mese. L’evento è patrocinato dal Comune di Somma Lombardo.

Per l’occasione saranno presenti Iride Parachini, educatrice e insegnante, Cesarina Briante, scrittrice, Angelo Ceriani musicista e insegnante e Walter Cinellu che con le sue composizioni musicali accompagnerà la serata.

Il dialogo si incentrerà sulla scrittura e la musica, il loro ruolo e la loro importanza nello sviluppo e nell’esplorazione delle emozioni. Quanto sono importanti queste l’attività per manifestare e comunicare i propri bisogni e sentimenti? Come possono dialogare tra di loro? Come i giovani possono riprendere il gusto della lettura e l’uso armonico dei suoni, tramite la musica, riscoprendone l’importanza?

Attraverso l’esperienza dei quattro autori e la presentazione dei loro testi si affronteranno assieme questi temi così importanti.