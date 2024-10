Giuseppe Barra confermato alla guida del Campo dei Fiori: “Serviva continuità per i tanti progetti avviati”

Giuseppe Barra guiderà il Parco del Campo dei Fiori per altri 5 anni. Il presidente uscente -che ha sulle spalle 14 anni di mandato- è stato infatti ri-eletto dall’assemblea dei sindaci che si è svolta mercoledì sera. Con lui sono stati nominati anche due membri del consiglio di gestione dell’ente Vincenzo Maffei e Alberto Gaggioni.

«Abbiamo tante progettualità che sono ancora aperte su cui abbiamo iniziato a lavorare, con un passo e un’apertura differente rispetto al passato per effetto dei cambiamenti climatici e di condizioni che necessitano di un’attenzione sempre maggiore -spiega Barra-. Questo ha fatto sì che come Parco abbiamo lavorato molto su una serie di progettualità che ci hanno visti come protagonisti di una rete più ampia sia per investire il territorio con le amministrazioni locali e sia per creare collegamenti molto più vasti con università o altri parchi. Diventava così importante dare una continuità a questo percorso intrapreso e la convergenza con gli amministratori locali e le comunità montane è nata appunto su questi aspetti».

Nelle scorse settimane c’è stato un intenso lavoro politico per decidere questa nomina «e questo è un segno molto positivo, nel senso che si capisce che il Parco del Campo dei Fiori è un ente importante e vicino alle comunità in cui è importante essere presenti -continua Barra-. Si è riconosciuta anche un’importanza del ruolo del Presidente e questo elemento ha fatto poi propendere su una conferma al posto di un rinnovamento. Ringrazio quindi tutti i sindaci e i rappresentanti delle comunità montane e il consiglio di gestione uscente. Qui infatti si è scelto di inserire anche un po’ di nuove persone per dare un contributo in più». Nel consiglio di gestione del parco sono stati infatti eletti Vincenzo Maffei, geologo ed ex sindaco di Masciago Primo, paese dove oggi è sindaco il presidente della Provincia Marco Magrini e Alberto Gaggioni, vicesindaco di Casciago, geometra ed ex coordinatore del gruppo intercomunale di Protezione Civile Valtinella, fortemente voluto dal primo cittadino casciaghese Mirko Reto che è riuscito a creare un fronte comune tra i sindaci del territorio per arrivare alla sua nomina. Ora per finire il nuovo assetto del Parco mancano le nomine di altri tre membri del consiglio di gestione, tra cui il rappresentante di Regione Lombardia e quello di Comune di Varese e Provincia (uno in due).

