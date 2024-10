Gli Amici della Lirica celebrano con un concerto il 1797, anno in cui nacquero Giuditta Pasta, Donizetti e Schubert

Gli appassionati di lirica non possono perdere il concerto in programma domenica 6 ottobre alle 16 allo Stahotels Grand Milan di Saronno.

L’evento, organizzato dall’associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta per inaugurare la nuova stagione, avrà infatti come filo conduttore l’anno 1797, un anno speciale in cui nacquero tre artisti del calibro di Giuditta Pasta, Gaetano Donizetti e Franz Schubert.

Il soprano Alessia Panza e il tenore Andrea Cesare Coronella accompagnati al violino da Eudora Figini e al pianoforte da Elisa De Luigi, condurranno il pubblico in un viaggio alla scoperta di questi tre grandi nomi della musica. Dirige il concerto il M° Francesco Attardi, che per l’occasione presenterà anche il suo ultimo saggio su Ottorino Respighi.

L’ingresso è libero per i soci con tessera.

Per informazioni: 348 2895301 segr.gpastasaronno@libero.it

