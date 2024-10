Grande successo per il concerto “Tuttinsieme” al Teatro Manzoni di Busto

Oltre 400 persone hanno affollato venerdì sera, 27 settembre, il Teatro Manzoni di Busto Arsizio per assistere al concerto “Tuttinsieme”, organizzato dalla Cooperativa Sociale per Disabili A.S.D.A. – SPERANZA.

Anche quest’anno, l’evento, offerto gratuitamente alla cittadinanza, ha superato le aspettative, per la qualità degli artisti, l’accurata gestione di luci e suoni e la direzione artistica del Maestro Marco Colombo che hanno innalzato ulteriormente il livello rispetto alle edizioni precedenti.

Il Presidente della Cooperativa Ercole Milani, ha aperto la serata con un discorso di ringraziamento all’Amministrazione Comunale, sempre attenta e vicina, alla cittadinanza che sostiene la cooperativa con grande generosità, agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa e agli artisti che hanno partecipato. Milani ha poi ricordato le origini della Cooperativa, nata nel 2016 dalla fusione della Comunità Alloggio per disabili A.S.D.A., fondata dai Lions nel 1984, e della Cooperativa Sociale SPERANZA, nata nel 1990. Tra il pubblico, erano presenti numerosi rappresentanti dei Lions, tra cui Carlo Massironi, Danilo Francesco Guerini Rocco, Gianfranco Zilioli e Sara Ugazio.

Particolarmente toccante il momento in cui Milani ha dedicato il concerto a due Lions scomparsi, Gianni Salvati e Tonino Tellarini, che hanno dedicato anni di impegno e passione alla cooperativa. Ha poi sottolineato il significato del titolo “TUTTINSIEME”, a ribadire l’importanza della solidarietà e della collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni, soprattutto nel mondo del volontariato. Il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ha ripreso il tema sottolineando l’importanza del lavoro come fonte di dignità personale, specialmente per le persone con disabilità.

Emozionante anche l’intervento di Nicola, uno dei ragazzi storici della Cooperativa, che ha esortato il pubblico con un energico “Mai arrendersi!”.

Il concerto: una serata di grande musica

Il concerto si è aperto con il coro “Voci del Rosa”, diretto da Lino Sementa, che ha emozionato particolarmente con l’esecuzione di “Amici miei”. A seguire, il tenore Ramtin Ghazavi e la soprano Tiziana Ravetti, accompagnati al pianoforte dal Maestro Colombo, hanno incantato il pubblico con alcune delle più celebri arie di Puccini, tra cui “E lucevan le stelle”, “Nessun dorma”, “Vissi d’arte” e “Un bel dì vedremo”.

Il Quartetto dei Maestri Collaboratori dell’Orchestra Sinfonica della RAI ha poi eseguito un suggestivo “Film collage” dedicato alle musiche di Ennio Morricone, mentre Tiziana Ravetti e Ramtin Ghazavi hanno interpretato il duetto “Tace il labbro” da “La vedova allegra”. La violinista Daniela Zanoletti ha conquistato il pubblico con la “Danza ungherese” di Brahms e la “Ciarda” di Monti.

La seconda parte della serata ha visto l’esibizione dell’Ensemble strumentale e vocale “BORSOUND 1919”, diretto da Silvia Landonio, e del coro “Arc en Ciel Orchestra”, accompagnati dalla voce solista Ahou Diane Olga Ahikoua.

A chiudere la serata, un gran finale con tutti gli artisti che, insieme, hanno regalato una magistrale esecuzione delle musiche dal film “La conquista del Paradiso”, accompagnata dalla proiezione di scene del film.

L’evento si è concluso con un caloroso applauso del pubblico e l’invito a visitare la sede della Cooperativa in via Palestro 16 a Busto Arsizio.