Humanitas Mater Domini si conferma tra i primi undici ospedali in Italia. Questo il risultato del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sviluppato su mandato del Ministero della Salute che è stato presentato ieri a Roma.

Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con il suo sistema di monitoraggio unico al mondo di 205 indicatori e 1363 ospedali, Humanitas Mater Domini ottiene una valutazione di qualità molto alta delle sue aree cliniche, tra cui l’osteomuscolare, il cardiocircolatorio, la chirurgia oncologica e quella generale.

«Questo riconoscimento è il risultato della collaborazione di tutti i professionisti dell’ospedale che lavorano con passione e orientati alla qualità clinica dei percorsi di cura. A loro tutti vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Per noi questo risultato non è solo un traguardo, ma un’ulteriore spinta per la crescita e lo sviluppo» commenta Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.

«Qualità clinica è impegno nel migliorare le cure per i nostri pazienti, una dedizione che si vive nelle corsie del nostro ospedale. I dati Agenas hanno evidenziato un miglioramento rispetto allo scorso anno e ne sono orgogliosa, perché questo è sicuramente il risultato di un percorso multidisciplinare che ha coinvolto tutti i professionisti, giorno dopo giorno», conclude la dott.ssa Simona Sancini, Direttore Sanitario di Humanitas Mater Domini.