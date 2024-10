“I colori di Mozart” e “Comprami”, due eventi alla Galleria Boragno

Nuove date si aggiungono al calendario degli eventi organizzati dalla Galleria Boragno nei suoi spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Venerdì 18 ottobre alle 18 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra “I colori di Mozart” di Ferdinando Pagani, celebre pittore milanese, ma bustocco d’adozione, da decenni grande protagonista della vita artistica della città.

L’esposizione proseguirà fino a domenica 27 ottobre nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (chiuso dal lunedì al mercoledì).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’artista all’indirizzo ferdinando.pagani@gmail.com.

In allegato la locandina della mostra.

Lunedì 21 ottobre alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Comprami” di Daniele Vaschi e Andrea Franceschi, edito da Il Sole 24 Ore. Tratto dall’omonimo podcast in 8 episodi, premiato come Miglior Podcast dell’Anno da Il Pod agli Italian Podcast Awards, il libro esplora attraverso una serie di interviste e testimonianze la galassia di OnlyFans, la piattaforma online che dà la possibilità ai “creator” di mettere in vendita i propri contenuti esclusivi, in gran parte materiale per adulti.

L’incontro sarà moderato da Marilena Vanetti, psicologa e psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Centrata sulla Persona, specialista in Psicologia Scolastica e Psicologia Giuridica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

In allegato la locandina dell’evento.

Al Museo del Tessile di Busto Arsizio, inoltre, proseguono per tutto il mese di ottobre gli incontri della sessione autunnale dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare. I prossimi appuntamenti sono in calendario mercoledì 16 ottobre con Enzo La Forgia, sul tema “Quando l’Italia voleva fare da sé: fascismo e autarchia”; mercoledì 23 ottobre con Carlo Moretti, per “Architettura tra progetti e sogni”; mercoledì 30 ottobre con Giuseppe Nigro, su “Le leggi razziste del 1938: conseguenze economiche e sociali in provincia di Varese”. Tutti gli incontri avranno inizio alle 15.30.

L’iscrizione all’Università ha un costo di 15 euro per tutta la sessione autunnale, mentre per la partecipazione a una singola conferenza è richiesto un contributo di 5 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Carlo Magni agli indirizzi macbusto@libero.it o magnicarloluigi@gmail.com, o Gabriella Pargoletti al numero 327-2855358.