“I lavori sul cavalcavia di viale Europa sono in ritardo, perchè?” a chiederlo una mozione della Lega

Dopo mesi di lavori sul cavalcavia di viale Europa a Varese, il vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale, Stefano Angei, ha deciso di presentare un’interrogazione consiliare per capire quando finiscono e fare luce sui lavori di restauro conservativo del Ponte del Gaggianello.

Gli interventi, iniziati il 15 aprile 2024 grazie a un finanziamento di 879 mila euro della Regione Lombardia, sono previsti in quattro fasi per ridurre al minimo il disagio al traffico, ma non avevano una fine definita.

Dopo oltre sette mesi, però, i lavori sembrano ancora lontani dalla conclusione, nonostante l’importanza strategica dell’area, che funge da collegamento per chi si muove verso il centro città da sud, le scuole e le vie d’uscita verso l’autostrada e il lago.

Stefano Angei chiede così attraverso la mozione al Sindaco e agli assessori competenti “se siano a conoscenza delle problematiche che hanno rallentato il cantiere, se ci siano state discrepanze rispetto al cronoprogramma e quali siano le cause dei ritardi”. Inoltre, il consigliere chiede di sapere entro quale data sia prevista la riapertura completa dell’area interessata.

La mozione sarà discussa nel primo consiglio comunale utile.