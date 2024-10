I nonni abbracciano il girotondo dei bambini all’asilo

È cominciata con il girotondo dei nonni che avvolge e abbraccia il girotondo dei bambini la Festa dei nonni alla scuola dell’infanzia “Dalla Chiesa” di Varese.

Un’accoglienza di grande affetto che ha portato poi nonni e nipoti a giocare insieme sfidandosi in una caccia al tesoro in giardino, alla scoperta di diversi elementi naturali presenti nel parco, come ghiande, fiori e foglie di diverse forme e colori.

I bambini si sono poi impegnati in un laboratorio creativo, in cui hanno decorato, con i tesori naturali trovati e raccolti insieme, un biglietto affettuoso dedicato ai nonni.

Alla fine, tutti insieme nonni, nipoti e insegnanti, hanno condiviso spuntino a base di pizza.