Il Canton Ticino vuole conoscere le abitudini chi attraversa le dogane. Oggi il rilevamento a Gaggiolo

Il Canton Ticino ha avviato oggi un nuovo rilevamento delle abitudini di viaggio di chi attraversa le dogane con l’Italia, attraverso interviste agli automobilisti che passano dai principali valichi.

«L’iniziativa – spiega una nota del Dipartimento del territorio – ha l’obiettivo di raccogliere dati accurati sul traffico veicolare in entrata e sulle abitudini di mobilità dei conducenti. L’inchiesta, fondamentale per una pianificazione efficace della mobilità cantonale, con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità aziendale, prevede interviste a campione con i conducenti in transito. Saranno raccolte informazioni utili come l’origine e la destinazione del viaggio, lo scopo, la frequenza degli spostamenti, la disponibilità di parcheggi riservati e l’eventuale adozione del lavoro da remoto».

Al valico di Gaggiolo, questa mattina, nel pomeriggio e in serata ragazzi e ragazze riconoscibili dalla pettorina gialla fornita dal Dipartimento del territorio hanno fermato a campione gli automobilisti per fare loro domande per compilare un breve questionario.

Il rilevamento verrà ripetuto nei prossimi giorni su altri valichi e sui “varchi” minori che molti, soprattutto i frontalieri, scelgono nelle ore di punta per bypassare il traffico.

L’obiettivo del Dipartimento è quello di avere il maggior numero di dati, non solo numerici, per migliorare la viabilità transfrontaliera, soprattutto nelle aree dove è più forte la pressione delle auto di chi ogni giorno si reca in Canton Ticino a lavorare.

I risultati del sondaggio saranno elaborati nei prossimi mesi e resi noti nel 2025.