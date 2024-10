Il Consiglio regionale ricorda la strage del 7 ottobre con un minuto di silenzio e un appello per gli ostaggi

Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta odierna in apertura dei lavori ha ricordato la strage del 7 ottobre con un appello per la liberazione degli ostaggi e la cessazione del conflitto e con un minuto di silenzio.

«Un anno fa, il 7 ottobre, un blitz di Hamas ha causato oltre 1.200 morti scatenando una guerra in Medio Oriente che ancora oggi mina gli equilibri della pace mondiale – ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (nella foto) – A distanza di un anno, unendoci alle numerose celebrazioni tenutesi ieri nel Paese, vogliamo far sentire la nostra vicinanza ed esprimere la solidarietà dell’intera Assemblea regionale lombarda. La sofferenza di coloro che sono stati coinvolti ci tocca profondamente. Il nostro pensiero va in particolare alle famiglie delle vittime colpite dalla violenza terroristica e alle famiglie dei prigionieri rapiti, che speriamo possano presto tornare ad abbracciare i loro cari».

«Oggi a distanza di un anno sono ancora un centinaio gli ostaggi prigionieri nei tunnel di Gaza -ha aggiunto Romani – Dobbiamo combattere l’indifferenza e mobilitare l’intera comunità internazionale per chiedere con forza la loro immediata liberazione e il cessate il fuoco così da evitare ulteriori vittime civili israeliane e palestinesi. Alle istituzioni spetta il dovere e il compito di non lasciare mai nulla di intentato per affermare il diritto universale alla pace, quel diritto che deve essere garantito a tutti». L’Aula ha quindi osservato un minuto di silenzio e raccoglimento.