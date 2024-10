Il gallaratese Roberto Delodovici nuovo responsabile dei Seniores di Forza Italia

È Roberto Delodovici, gallaratese, il nuovo responsabile dei Seniores (gli iscritti over 65) di Forza Italia della Provincia di Varese.

Funzionario amministrativo capoufficio della direzione medica dell’ospedale di Gallarate in pensione dal 2017 con una lunga carriera politica dall’età di 18 anni nel Movimento Giovanile Provinciale della Democrazia Cristiana di Varese. Ultimo segretario della Democrazia Cristiana di Gallarate, ha aderito successivamente al CDU dell’On. Rocco Buttiglione, quindi, nel 1997 si è iscritto a Forza Italia.

Dal 1998 al 2001 capogruppo in consiglio comunale, nominato Assessore alla Cultura nella prima Giunta di Nicola Mucci (2001-2006).

Dal 2006 al 2011 Vicepresidente della RSA 3SG Camelot di Gallarate. Attualmente componente del coordinamento cittadino e della Commissione Speciale Sanità del Comune di Gallarate nonché del Comitato Tecnico Scientifico del MA*GA ovvero il Museo di Arte Contemporanea di Gallarate.

«A Roberto il nostro più grande in bocca al lupo per il nuovo incarico, i seniores sono un’importante risorsa per il nostro partito e certamente – sottolineano Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia, e Giuseppe Taldone, vicesegretario regionale – saprà continuare il buon lavoro portato avanti negli anni da tutto il gruppo che è stato chiamato a coordinare.»