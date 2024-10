Il gran gala di pattinaggio di Varese sugli schermi di Eurosport

Se a Ferragosto eravate in ferie, avete ugualmente la possibilità di assistere al gala di pattinaggio artistico su ghiaccio andato in scena a Varese nella serata della festività di centroestate.

Galleria fotografica Lo show sul ghiaccio di Ferragosto all’Acinque Ice Arena 4 di 35

Domenica 6 ottobre, dalle ore 18,45 circa, Eurosport 2 trasmetterà le immagini del “Japanese Dream Ice Gala” che, lo ricordiamo, vide protagonisti atlete e atleti della nazionale giapponese che farà base all’Acinque Ice Arena anche prime e durante le olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Con gli specialisti del Sol Levante sono scesi sul ghiaccio di via Albani anche la stella italiana di questo sport, Carolina Kostner, e altri interpreti che hanno regalato al pubblico presente uno spettacolo di altissimo livello. Tra l’altro, la trasmissione a quell’ora, permetterà ai tifosi varesini di seguire la partita di basket tra la Openjobmetis e Tortona e immediatamente dopo di assistere al gala in TV.

L’evento ferragostano è stato collocato all’interno del programma messo a punto nell’ambito del progetto Varese Sport Commission for Winter Games che vede Comune, Provincia e Camera di Commercio di Varese operare in sinergia per la valorizzazione del territorio, in vista del grande manifestazione a cinque cerchi.

Il prodotto televisivo è stato inviato anche alla federazione giapponese (JSF) per la divulgazione attraverso i media nipponici.