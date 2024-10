Il Lago di Varese torna in piena, su di 30 centimetri in 3 giorni

Il Lago di Varese è di nuovo in piena. Le piogge di questi giorni hanno scaricato nel lago moltissima acqua che ha fatto salire il livello del bacino oltre il livello di piena ordinaria.

Quando giovedì sono cadute le prime gocce il livello del lago era a più 30 centimetri sullo zero idrometrico. Poi l’acqua ha iniziato ad arrivare nel bacino e il livello ha iniziato a salire toccando nella mattinata di sabato i 60 centimetri sopra lo zero, con una crescita quindi di 30 centimetri in tre giorni. Un innalzamento che si vede anche fisicamente in alcuni punti, come a Bodio Lomnago (nella foto) dove l’acqua ha iniziato a tracimare sul lungolago.

Acqua che per ora non sta dando particolari problemi ma che se dovesse ulteriormente crescere potrebbe creare i primi disagi. Con un lago più alto di altri 5 centimetri, infatti, l’acqua arriverebbe al pavimento della Canottieri Varese mentre con altri 15 esonderebbe anche nel punto più basso della ciclabile a Biandronno.

Una situazione, quella di un lago di Varese particolarmente alto, che ci ha accompagnato per buona parte di questo 2024. Le piogge della primavera hanno infatti portato il bacino ben oltre i livelli di queste ore con esondazioni in diversi punti. Potete rivedere le immagini della grande piena di maggio nel video qui sotto.