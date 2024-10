Il Panathlon Varese omaggia la Canottieri Gavirate

Il canottaggio – lo dicono i risultati, i numeri dei praticanti e l’attività sia sportiva sia organizzativa – è uno sport simbolo del nostro territorio. E la Canottieri Gavirate rappresenta da molti anni una eccellenza capace di vincere in ogni categoria a livello nazionale e di dare all’Italia atleti di primissimo piano.

Per questi motivi il Panathlon Club Varese ha deciso di omaggiare la società rossoblu organizzando una serata nella sede del club nato nel 1954 e presieduto da Giorgio Ongania. A fare gli onori di casa il vicepresidente Pietro Sempiana, il sindaco Massimo Parola e Giovanni Calabrese, ex atleta olimpico che da molti anni è al comando della squadra agonistica da cui sono usciti numerosi campioni di livello internazionale.

Tra questi anche Federica Cesarini, oro a Tokyo 2020 (il primo oro di sempre per i remi al femminile), presente in sala insieme al fidanzato Luca Chiumento che a Parigi 2024 ha vinto l’argento nel quattro di coppia. Con loro anche i fratelli Giovanni e Alice Codato, a loro volta azzurri nel corso della recente edizione dei giochi parigini: tutti gli atleti hanno raccontato la propria storia e il proprio rapporto con questo sport. (foto Claudio Cecchin).

La serata di Gavirate è servita al Panathlon presieduto da Felice Paronelli anche per accogliere quattro nuovi soci tra le proprie fila: Alessandro Lovati, Franco Fraquelli, Riccardo Mangione e Stefano Caporelli. La prossima tappa per il Panathlon Varese sarà il Premio Anni Verdi, uno dei momenti più importanti e significativi per i panathleti varesini che con questo riconoscimento sostengono ogni anno una decina di grandi promesse dello sport, capaci anche di farsi notare tra i banchi di scuola.