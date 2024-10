Il Saluzzo rovina la festa al Varese: “Franco Ossola” espugnato 2-1

Doveva essere una festa biancorossa al “Franco Ossola” e invece il Saluzzo ha trasformato una giornata di gioia nella prima delusione stagionale dei biancorossi. Per la prima volta infatti la squadra di mister Floris assapora la sconfitta in questo anno e cade sotto i colpi della squadra piemontese, che con aggressività e tempra fa passare un primo tempo da incubo ai biancorossi puniti due volta da Kone, in apertura e in chiusura di parziale. Non sono bastati i cambi di mister Floris che ha schierato una squadra super offensiva per provare a rimettere in carreggiata la gara, ma nonostante il secondo tempo di spinta continua è arrivato solo il gol di Barzotti su rigore – fallo del portiere Fiorenza sullo stesso attaccante -, non riuscendo così a ottenere un pareggio che forse sarebbe anche stato meritato.

Bisogna quindi deglutire questo boccone amaro al più presto e riprendere la corsa a partire dal prossimo impegno, che vedrà i biancorossi impegnati ad Asti mercoledì 23 ottobre per il turno infrasettimanale.

FISCHIO D’INIZIO

Nonostante il cielo grigio, al “Franco Ossola” è il biancorosso a dominare con i tanti bambini e ragazzi del settore giovanile varesino a popolare la tribuna e incitare Vitofrancesco e compagni dopo il giro di campo che li ha visti protagonisti. Mister Roberto Floris, che vuole festeggiare al meglio i 46 anni compiuti sabato, schiera i suoi con un 3-4-2-1 nel quale c’è la sorpresa Lari dal primo minuto che agisce con Barzotti alle spalle di Banfi. L’attaccante classe 2005 agisce nel tridente d’attacco con Banfi e Barzotti. Il Saluzzo di mister Giuseppe Cacciatore cambia assetto, lascia la difesa a 3 e si presenta con un 4-3-3 che in avanti vede Vaiarelli e Kone in appoggio a Castineira.

PRIMO TEMPO

Il Saluzzo parte forte e sorprende il Varese, che al 5′ si ritrova sotto: Gjergji trova spazio da destra e trova libero a sinistra Kone che controlla e batte Piras con un destro potente sotto la traversa. I biancorossi si riorganizzano e all’11’ sprecano una grande occasione con Lari che non trova la porta da due passi sull’assist da destra di Vitofrancesco. Poco dopo è Piras ad essere chiamato all’uscita su Faridi. Lari ci riprova al 14′ sul filtrante di Barzotti ma la mira è ancora alta, mentre il destro volaante di Ferrieri al 19′ non crea grattacapi a Fiorenza. Il Varese prende campo ma il Saluzzo non sta a guardare e sfrutta gli spazi lasciati dalla difesa biancorossa: al 26′ Allasina calcia alto da ottima posizione non sfruttando l’assist di tacco di Castineira e mancando il possibile raddoppio. Kone è una spina nel fianco della difesa biancorossa, che regge in un paio di circostanze allontanando in area il pericolo. Davanti si fa vedere Bonaccorsi che impegna Fiorenza con un destro da fuori dopo un’azione personale. Sull’angolo successivo, al 34′, il portiere ospite blocca il tentativo timido di Barzotti. Mister Floris non è contento e al 36′ fa due sostituzioni: dentro Azizi per Priola e Stampi per Lari con passaggio al 4-3-3. Il Varese spinge e Stampi al 41′ impegna Fiorenza con un destro dalla distanza che il portiere ospite mette in angolo. Stampi però poco dopo è protagonista in negativo: sull’azione nata dal corner sbaglia il passaggio per Vitofrancesco dando il via al contropiede ospite, portato avanti da Castineira e concluso ancora da Kone che supera Piras in uscita per il 2-0. Si chiude così un primo tempo da incubo per i varesini.

SECONDO TEMPO

Riparte forte il Varese che al 2′ è anche sfortunato: Banfi si gira sul mancino al limite dell’area e calcia rasoterra colpendo però il palo. Subito dopo Floris sbilancia la squadra: dentro anche Gubellini per Ferrieri e trazione super offensiva. La gara si trasforma così in un monologo biancorosso, con Vitofrancesco e compagni che stanno continuamente nella metà campo avversaria, senza però riuscire a trovare il gol per riaprire la gara, con i vari tentativi di Banfi, Barzotti e Gubellini che o mancano di precisione o di efficacia per superare l’attento Fiorenza. Il portiere ospite però è protagonista in negativo al 23′ quando su un lancio di Vitofrancesco in area esce con i tempi sbagliati e colpisce al volto Barzotti. Rigore che lo stesso attaccante realizza per il gol dell’1-2 che risveglia anche lo stadio. I biancorossi allora ci credono e nei minuti successivi spingono forte: Banfi scalda le mani del portiere con un destro potente mentre Vitofrancesco spara alto un destro al volo. La fiammata però si affievolisce rapidamente con il Saluzzo bravo a non abbassarsi troppo e ripartire, sempre con Kone. Entra anche Maccioni per aumentare la spinta offensiva e al 37′ su azione di corner Azizi calcia fuori da buona posizione. L’occasione più grande capita al 41′ a Stampi che dribbla due avversari in area e piazza il destro sull’uscita del portiere ma la palla sfila a un soffio dal palo. Nei 6′ di recupero i varesini non riescono a creare vere e proprie occasioni da gol, con il mancino volalte di Maccioni respinto da Fiorenza, che poco dopo manca la palla in uscita ma Barzotti questa volta non sfrutta l’errore concludendo con un improbabile colpo di testa che non raggiunge la porta e viene respinto. Il Saluzzo festeggia così una vittoria preziosa mentre il Varese mastica amaro e ora deve digerire il primo ko stagionale.