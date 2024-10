Floris: “Non possiamo regalare un tempo. Mi aspetto una reazione forte”

VARESE – SALUZZO 1-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese):Sicuramente abbiamo approcciato male la gara, non riuscivamo ad accorciare e lavorare sulle preventive, non abbiamo mai preso una seconda palla. Sicuramente il campo in queste condizioni non aiuta ma non dev’essere una scusa perché il secondo tempo con un altro atteggiamento abbiamo almeno avuto una buona reazione e sfiorato il secondo gol che purtroppo non è arrivato. Non credo sia mancata umiltà, do anche dei meriti al Saluzzo che ha fatto un ottimo primo tempo mettendoci in difficoltà. Sicuramente abbiamo regalato un tempo, poi giocare diventa difficile. A maggior ragione dobbiamo avere un atteggiamento diverso quando si incontrano difficoltà del genere e avere un piglio diverso.

FLORIS 2: Purtroppo è arrivata la sconfitta, dispiace perché è arrivata in casa in malo modo. Tre punti importanti non sono arrivati. Non credo che la differenza l’abbia fatta il cambio di modulo del Saluzzo, anzi, una squadra forte deve adattarsi subito. Abbiamo fatto 45 minuti fatti male, abbiamo perso quasi tutti i duelli e sbagliato le scelte. Ci dobbiamo adattare ad ogni tipo di avversario e di situazione perché troveremo campi brutti in giro ma non possiamo permetterci di concedere un tempo in quel modo. Mi aspetto una forte reazione ad Asti, conoscendo i miei giocatori che sono orgogliosi sono sicuro che ci sarà poco da allenare sotto quel punto di vista.

GIUSEPPE CACCIATORE (Allenatore Saluzzo): I ragazzi hanno fatto una grande prestazione e hanno sviluppato la gara esattamente come l’avevamo preparata. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, che veniva a prenderci, abbiamo provato ad andare in verticale in velocità. Ci siamo riusciti, nella ripresa abbiamo sofferto perché il Varese sa alzare il baricentro ma siamo riusciti a portare a casa una grande vittoria, per me anche meritata. Non abbiamo mai rinunciato ad attaccare, non è nella nostra filosofia perché in Serie D rischi di portare a casa poco. Noi vogliamo provare a vincere contro tutti e ci proviamo sempre. Questa vittoria è per noi importante per l’autostima, possiamo starci in questo campionato ma oggi un po’ ci legittima del lavoro fatto. Mercoledì avremo il Ligorna, un’altra squadra fortissima ma l’affronteremo come abbiamo fatto oggi il Varese.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (Capitano Varese): Prima di tutto voglio mandare un messaggio alla mia città nativa che è Foggia: sono vicino alle famiglie che hanno perso i tre ragazzi morti nell’incidente e fare un grande in bocca al lupo a chi sta lottando. Auguro loro il meglio. Riguardo la partita: il campo non ci ha permesso di giocare come volevamo, abbiamo preso delle ripartenze subendo gol al loro primo affondo. Dovevamo stare in partita ma abbiamo preso il 2-0 ed è stato tutto più difficile. Abbiamo accorciato ma non siamo riusciti a trovare almeno il pareggio. Ringrazio i tifosi perché sono stati eccezionali per il supporto durante la partita. È questo il momento per ricompattarci e stare vicini, il calcio è bello perché dà l’opportunità di rifarsi subito e mercoledì ad Asti dobbiamo di ricompattarci. Oggi è stato il primo inciampo, il campionato è lungo, capiamo dove abbiamo sbagliato oggi e ripartiamo compatti.