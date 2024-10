I voti del Varese: non basta Barzotti. Anche i veterani oggi tradiscono

VARESE – SALUZZO 1-2 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Un paio di parate e poco altro. Però prende due gol

PRIOLA 5: La velocità di Kone lo mette in seria difficoltà, prova a stargli dietro con l’esperienza ma non sempre basta

Azizi 5,5: Lotta a centrocampo ma poco ragionamento quando c’è da far girare la palla (non che con questo campo sia facile). Qualche lancio interessante ma non proprio il metronomo che servirebbe per costruire attacchi in serie

MIKHAYLOVSKIY 5,5: Anche lui preso in mezzo dalla velocità degli attaccanti del Saluzzo. Prima prestazione sotto la sufficienza per il centrale russo

BONACCORSI 5,5: Con la difesa a tre pasticcia dietro, anche se in spinta si fa apprezzare. Non sempre sul pezzo, migliora a quattro e nella ripresa è autore anche di un paio di chiusure utili

FERRIERI 5,5: Manca sempre qualcosina. Non è il peggiore nel primo tempo, ma non lo si vede neanche tanto. Eppure a sinistra qualche spazio il Saluzzo lo concede

Gubellini 5,5: Arraffone e poco lucido. Vuole fare tutto e invece gli riesce poco

DAQOUNE 6: In mezzo al campo dà e prende diversi colpi. Ci mette tanta grinta ma servirebbe un po’ pià di lucidità

Maccioni 5,5: L’impegno c’è ma oggi sbaglia quasi tutte le scelte. Una punizione tirata alta e qualche affondo che poteva andare diversamente. Ci prova con un mancino al volo tanto bello quanto privo di cattiveria

VALAGUSSA 5,5: È forse quello che ha giocato più di tutti in questo inizio di campionato e la stanchezza dà chiari segnali. Però al momento per caratteristiche e per mancanza di alternative mister Floris fatica a privarsene

VITOFRANCESCO 5,5: Stranamente impacciato nel primo tempo. Sbaglia le coperture e anche qualche pallone facile. Dà maggiore spinta nella ripresa ma non basta

LARI 5: Spreca l’occasione datagli da Floris. Sbaglia una grande opportunità per pareggiare subito il vantaggio del Saluzzo e poi non riesce a combinare molto altro

Stampi 6: Peccato per il passaggio sbagliato che apre il campo al contropiede del Saluzzo che porta al 2-0. Poi ci prova in tutti i modi, sfonda a più riprese ma non trova il gol del pareggio con la palla che passa a centimetri dal palo

BANFI 5,5: Pericoloso con qualche conclusione da lontano ma a volte sbaglia scelte, soprattutto in costruzione. Anche per lui una domenica sotto tono

BARZOTTI 6,5: Banfi gli lascia il rigore per premiarlo del lavoro fatto in campo in supporto alla squadra. Si prende e realizza il rigore, poi però sbaglia nel recupero l’occasione del pareggio provando un improbabile colpo di testa anziché sfruttare la porta lasciata vuota dal portiere avversario.