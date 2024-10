Il santuario della Madonna dell’Albero di Gorla Minore fra i “Luoghi del cuore” del FAI, ecco come votare

In tanti lo dicevano: “Dovremmo fare qualcosa per il nostro santuario” e alla fine qualche fedele di Prospiano ha deciso di agire.

La chiesetta della Madonna dell’Albero di Prospiano, situata nel verde del bosco del Rugareto fra Gorla Minore e Rescaldina, è stata inserita fra i “Luoghi del cuore” del FAI. Una grande opportunità per questo luogo di culto, edificato tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento.

I luoghi maggiormente votati, infatti, entrano fra i beni tutelati dall’ente, che punta alla loro valorizzazione e conservazione.

Attraverso il censimento – che ad oggi ha registrato oltre 11 milioni di voti raccolti a favore di più di 39.000 luoghi votati in 6.508 Comuni – il FAI contribuisce a valorizzare i luoghi cari ai cittadini, innescando una partecipazione che si estende dalle comunità alle istituzioni, locali e nazionali, in un concorso virtuoso di energie e di risorse che unisce e rinsalda la società civile.

E il censimento è solo una parte del programma: “I Luoghi del Cuore” è anche il mezzo per intervenire direttamente nel recupero di alcuni luoghi votati. I vincitori, infatti, ottengono premi economici – quest’anno fino a 70mila euro al primo classificato – per realizzare interventi di restauro o valorizzazione; e anche i luoghi che non hanno vinto, ma hanno raggiunto la soglia minima di 2.500 voti, possono aspirare al contributo presentando, dopo il censimento, un progetto all’apposito Bando. Dalla prima edizione a oggi sono stati sostenuti 163 interventi di tutela, restauro e valorizzazione in tutte le regioni.

Spetta ora ai gorlesi e a tutti coloro che in Valle Olona hanno nel cuore la chiesa – impreziosita ogni anno a settembre di momenti di preghiera e festa – votare in massa il luogo, sperando scali la classifica e ottenga l’ambito riconoscimento.

Questo il link a cui è possibile votare il santuario.

Santuario della Madonna dell’Albero qualche informazione storica