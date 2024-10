Il silenzio sul progetto dei capannoni tra Tornavento e via Gaggio

«Carraro faccia il sindaco, prenda in mano la questione». Così Uniti e Liberi – minoranza a Lonate Pozzolo – incalza la sindaca Elena Carraro su un tema che ha fatto un certo scalpore il mese scorso e che rimane aperto, anche se meno in evidenza in questi giorni: la possibile costruzione di capannoni sul “campagnone”, il grande terreno che sta tra il paesino di Tornavento da un lato e via Gaggio e la Dogana Austroungarica dall’altro.

«Da un mese è pubblica la decisione della giunta, in assenza di Carraro, di voler edificare il campagnone all’ingresso di Tornavento. È incredibile come Carraro continui nel suo ostinato (e infantile) silenzio e non chiarisca la sua posizione» dice l’opposizione, che annuncia di non voler mollare la presa sul tema. «Un silenzio incredibile e soprattutto inaccettabile» aggiunge la capogruppo Nadia Rosa.

Al di là delle asprezze, in effetti è curioso che non ci siano dichiarazioni della numero uno dell’amministrazione comunale, mentre sul tema si sono esposti altri rappresentanti della giunta.

La possibile edificazione della zona di Tornavento (per ora è un progetto da esaminare) è certo un tema nel dibattito amministrativo a Lonate Pozzolo, ma ha suscitato preoccupazione e interesse anche ben oltre il paese: la zona di Tornavento e via Gaggio è amata e frequentata infatti da molte persone, che trovano qui un’oasi di pace in un territorio molto urbanizzato (anche se paradossalmente si è vicinissime alle piste di Malpensa).

A inizio ottobre è stata anche lanciata una petizione – fatta propria dal mondo ambientalista e dell’associazionismo – per contrastare la possibile edificazione della zona.

Una petizione che oggi ha superato le 2700 firme.

Di seguito il comunicato integrale di Uniti e Liberi