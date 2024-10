Il sindacato denuncia gli “incidenti di percorso” in Comune

Le segreterie dei sindacati della Funziona pubblica di Cgil e Cisl sono intervenute su alcune vicende legate all’amministrazione comunale di Castronno. Sergio Iommazzo e Mirella Palermo hanno firmato una dura nota che riportiamo integralmente.

“Si apprende dagli organi di stampa che la tradizionale processione presso il Agenti della Polizia Locale. La vicenda è sicuramente spiacevole, perché una Comunità vive anche e soprattutto di momenti collettivi, che hanno negli eventi religiosi delle significative scadenze.

In questo senso il disappunto della cittadina che segnala il caso è pienamente comprensibile. Ma la responsabilità può ricadere solo ed esclusivamente sulle spalle della Polizia Locale? Noi riteniamo di NO!

Il Comune di Castronno da più di un anno è sottoposto a continue modifiche organizzative, che spostano le responsabilità ed i dipendenti da un settore ad un altro, molte volte non tenendo conto della esperienza lavorativa e delle competenze acquisite. Le continue decisioni organizzative, messe in atto dalla Giunta Comunale, hanno reso precario il funzionament con il risultato che molti dipendenti hanno chiesto ed ottenuto la mobilità presso altri Enti pubblici, segnalando con tali decisioni un profondo disagio lavorativo e personale, mai adeguatamente preso in considerazione dalla Amministrazione Comunale, nonostante una specifica richiesta di valutazione dello stress da lavoro correlato fatta dalle Organizzazioni Sindacali presenti nel Comune di Castronno. La macchina Comunale è in crisi? Probabilmente si. Ma se questa è la situazione, se non vi sarà un cambio di passo da parte della Amministrazione comunale, gli “incidenti di percorso” saranno frequenti, ma non certo per colpa dei dipendenti”.