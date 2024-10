Il teatro di Varano Borghi cambia volto coi murales di Mister Riga

Il teatro di Varano Borghi ha un nuovo volto e a firmarlo è Mister Riga. L’artista (che si chiama Daniele Uras) ha decorato con i suoi murales le pareti esterne dell’edificio in via Vittorio Veneto che ospita anche la biblioteca civica, dando all’intera struttura un tocco di colore e del suo stile.

Il progetto è stato possibile grazie al bando aperto dal Comune di Varano Borghi nel febbraio del 2024. L’amministrazione, infatti, era alla ricerca di artisti disponibili a realizzarle dei murales sulle pareti di alcuni edifici pubblici per «dare risalto al territorio attraverso opere che richiamino le tradizioni più peculiari del Comune».

Per il teatro di Varano hanno vinto i soggetti e lo stile di Daniele Uras, in arte Mister Riga: artista nato a Oristano, ma che dal 2004 vive a Varese. È proprio qui che Mister Riga intraprende la sua strada, prima realizzando graffiti, poi intraprendendo un percorso da pittore professionista. Attraverso le sue opere, l’artista vuole far riflettere su tematiche sociali poco trattate o quasi abbandonate. La sua esperienza da writer, però, si può trovare anche nelle sue opere più “tradizionali”, in particolare nell’utilizzo di tecniche proprie del writing: come lo stencil a spray e acrilico su tela, per poi passare alla rifinitura con la pittura classica ad acrilico.

Un dettaglio dei murales realizzati da Misteri Riga al teatro di Varano Borghi

Mister Riga si è aggiudicato anche il bando per il rifacimento della facciata – sempre in stile street art – del Parco Boffalora a Varano Borghi.

nel corso della sua carriera, Mister Riga ha partecipato a mostre e progetti anche di respiro nazionale e internazionale. Nel 2021 l’artista ha esposto a una mostra collettiva alla galleria Dantebus di Roma. Nel 2022, ha vinto il concorso per la realizzazione del murales della sede del Pd di Varese. Nello stesso anno è approdato alla Affordable Art Fair di Hampstead in Inghilterra e all’Art Fair Innsbruck in Austria, oltre a diverse mostre in tutta Italia. È però nel 2023 che Mister Riga ha tenuto la sua prima mostra personale patrocinata dal comune di Gallarate. L’artista ha inoltre collaborato alla una copertina di un album musicale del rapper Nex Cassel.