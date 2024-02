Cercasi artisti per i murales del teatro di Varano Borghi e del Parco Boffalora

A Varano Borghi si cercano idee e artisti per decorare le pareti del teatro comunale in via Vittorio Veneto e del Parco Boffalora con dei murales realizzati con le bombolette spray.

Come spiegato nel documento del bando (che si può consultare a questo link), le opere del teatro comunale dovranno essere realizzate sulle quattro pareti lato parcheggio, sulle tre pareti lato strada e sulle due pareti esterne alla biblioteca. Gli spazi a disposizione al Parco Boffalora, invece, sono la parete laterale, quella frontale e i due muri lato parcheggio.

Il tema scelto per i murales è “Varano Borghi ieri, oggi e domani”, «L’obiettivo – spiega l’amministrazione comunale – è dare risalto al territorio attraverso delle opere che richiamino le tradizioni più peculiari del nostro Comune e, allo stesso tempo, promuovere la sua attrattività turistica».

I soggetti interessati (enti, società, cooperative, associazioni e singole persone) avranno tempo fino al 15 aprile per presentare le proprie proposte. Una volta raccolte tutte le idee, queste saranno valutate in base a dei criteri precisi, dopodiché anche la cittadinanza potrà esprimersi e contribuire a scegliere i vincitori tra i progetti migliori attraverso un contest social.

A questo punto, i soggetti vincitori avranno tempo 15 giorni dall’inizio dei lavori per completare le proprie opere. I murales dovranno essere realizzati con materiali che ne garantiscano la durata per almeno 10 anni. Il Comune non prevede nessun corrispettivo per chi realizzerà le opere, ma si farà carico della fornitura dei materiali, dei ponteggi e di tutte le prescrizioni sulla sicurezza necessarie. Inoltre, il comune provvederà alla manutenzione dei murales.