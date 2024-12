Al cinema di Travedona ospita proiezione di “Fiore mio”, il film di Paolo Cognetti sulla montagna

Il Cineteatro Santamanzio di Travedona ospita la proiezione di “Fiore mio”, film documentario scritto e diretto da Paolo Cognetti. Una iniziativa promossa dalla sezione Cai di Varano Borghi, che raccoglie gli appassionati della zona.

Nella calda e secchissima estate del 2022, Paolo Cognetti assiste per la prima volta all’esaurirsi della sorgente dietro la sua casa a Estoul, nella vallata di Brusson. È il punto di partenza di una riflessioni sulla montagna, la sua bellezza, tra le rocce e i ghiacciai ormai destinati a sparire o cambiare per sempre a causa del cambiamento climatico. Girato in quota, con il contributo dell’inseparabile cagnolino Laky e anche dell’amico Vasco Brondi, che ha curato la colonna sonora.

“Questo non è un film su come salvare le montagne; questo è un film su come le montagne potrebbero salvare noi”.

Il film viene proposto per tre sere, da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, sempre con proiezione alle 21.