Porte aperte alla sede di SOS dei Laghi a Travedona Monate: un Open Day tra accoglienza e formazione

Una giornata all’insegna della scoperta, della solidarietà e dell’impegno nel soccorso sanitario: sabato 12 aprile, dalle ore 9 alle 18, la sede operativa di SOS dei Laghi, in via Don Carlo Gnocchi 54 a Travedona Monate, apre le porte alla cittadinanza con un ricco programma di iniziative in occasione dell’Open Day.

L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino l’attività dei volontari e degli operatori del soccorso, visitare la sede e osservare da vicino i mezzi di emergenza utilizzati quotidianamente al servizio della comunità.

Un programma pensato per tutti

L’iniziativa si aprirà con un buffet di benvenuto, seguito da una visita guidata alla sede operativa, dove i partecipanti potranno conoscere gli ambienti in cui si svolge il lavoro quotidiano del personale e dei volontari.

Durante la giornata sarà possibile assistere alla presentazione delle attività dell’associazione, con uno sguardo approfondito sui servizi svolti, sulle modalità di intervento e sulla formazione offerta ai nuovi volontari.

Il momento clou sarà rappresentato dalle simulazioni di soccorso, in programma a partire dalle ore 14.00, che offriranno una dimostrazione pratica delle tecniche utilizzate in situazioni di emergenza, con l’impiego di ambulanze e attrezzature sanitarie.

Non mancherà uno spazio gioco dedicato ai bambini, per permettere anche ai più piccoli di trascorrere una giornata coinvolgente e divertente, imparando l’importanza dell’aiuto reciproco.

Partecipazione gratuita con registrazione

La partecipazione all’Open Day è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione contattando direttamente l’associazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@sosdeilaghi.it o telefonare al numero 0332 978100.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Travedona Monate